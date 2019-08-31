رسائل محمد بن راشد الستة تشعل تويتر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت الرسائل الستة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز صدى واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث لخصت هذه الرسائل ملفات العمل للعام الجديد والتركيز على المواطن فهو أولوية دائما وأن مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان .

وتجاوب المغردون مع وسم #رسائل_محمد_بن_راشد_الستة حيث تجاوز عدد مشاهدي الوسم المليون شخص بعد دقائق من توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لرسائله الستة.

فذهب المغردون إلى أن #رسائل_محمد_بن_راشد_الستة خارطة طريق واضحة المعالم لكل مسؤول وموظف في القطاع العام والخاص وهذه الرسائل الست عبارة عن دروس في فن القيادة وتحقيق السعادة لكل من يعيش على ارض دولة #الإمارات.

وقالوا #رسائل_محمد_بن_راشد_الستة لا يجب أن نقرأها فقط و نمر عليها مرور الكرام بل يجب علينا أن نطبقها بحذافيرها لأنها خرجت من صاحب الرقم (1) في جميع المجالات.

وشكر المدونون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤكدين أن #رسائل_محمد_بن_راشد_الستة تلامس كل مواطن و مواطنة في هذا البلد.. شكراً لك يا بو راشد .

وافتخر المغردون بقيادتنا الرشيدة قائلين : كم نحن فخورون بك، قائد وأب استثنائي، الله يجزيك عنا خير الجزاء.

وأشاروا إلى أن هذا الموسم موسم جديد ترسم ملامحه #رسائل_محمد_بن_راشد_الستة للقادة والمسؤولين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتوطين وأهميته وملفه القادم، القطاع الاقتصادي، وخدمة الشعب والتفاؤل.

وعبروا عن عمق العلاقة الوطيدة التي تربط بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وشعبه حيث يعمل ليل نهار من أجل سعادتهم ويحمل هموم المواطنين ويجعل شكواهم نصب عينيه فـ #محمد_بن_راشد_ال_مكتوم قائد استثنائي يعشق شعبه ووطنه.