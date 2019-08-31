محمد بن راشد: أطلب من الجميع احترام أي متصل عبر البث المباشر أو وسائل التواصل ومحاولة حل مشكلته

المصدر: البيان الإلكتروني

طلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجموعة رسائل للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز من الجميع احترام أي متصل عبر البث المباشر أو وسائل التواصل بالرد عليه ومحاولة حل مشكلته فالهدف من وجود الحكومة هو خدمة الناس.

وأضاف سموه :"كررنا عشرات المرات للجميع .. بأن الهدف من وجود الحكومة هو خدمة الناس .. وللأسف تكثر طلبات الناس على برامج البث المباشر ووسائل التواصل .. ولا يجد بعض المسؤولين الشجاعة للتعامل مع مطالبهم أو حتى الرد على تساؤلاتهم .. أعرف بأن هناك تحديات ، ولكن التهرب منها لن يحلها.. المؤسسة التي تخاف مواجهة الناس هي مؤسسة فقدت الثقة بنفسها .. أطلب من الجميع احترام أي متصل بنا عبر البث المباشر أو وسائل التواصل بالرد عليه ومحاولة حل مشكلته.. ليس المهم سعة الموارد .. بل سعة القلوب وسعة الأخلاق ..