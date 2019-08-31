محمد بن راشد: لنا وقفة جادة في هذا الموسم مع ملف التوطين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجموعة رسائل للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في الامارات أن في هذا العامستكون هناك وقفة جادة في هذا الموسم مع ملف التوطين وستكون هناك محاسبة ومتابعة .. وقرارات جديدة بإذن الله.

وقال سموه: كثرت الشكوى من ملف التوطين ونحن نسمعها.. وانخفضت نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة.. ونحن نرصدها.. توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية .. حالنا حال جميع الدول في الشرق والغرب .. ولنا وقفة جادة في هذا الموسم مع هذا الملف ومحاسبة ومتابعة .. وقرارات جديدة بإذن الله.