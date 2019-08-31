محمد بن زايد: كل التوفيق والسداد للمنظومة التعليمية وشركائها

المصدر: البيان الإلكتروني

تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد السداد للمنظومة التعليمية وشركائها وأن يكون عاما مفعما بالتفوق والإبداع والتميز.

وقال سموه عبر تويتر: "مع انطلاقة العام الدراسي الجديد .. تتجدد فيه الطاقات والتطلعات إلى أن يكون عاما مفعما بالتفوق والإبداع والتميز ، متمنيا من الله عز وجل أن يكون عام خير ونجاح لأبنائي الطلبة بتمسكهم بالقيم النبيلة ومواصلة نهل المعرفة والعلوم الحديثة، وكل التوفيق والسداد للمنظومة التعليمية وشركائها".