منصة إلكترونية لعضوية مجالس إدارات الهيئات الحكومية

المصدر: وام

أعلنت حكومة الإمارات ممثلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إطلاق منصة إلكترونية تستهدف شباب الإمارات للتقديم لعضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية، في إطار ترجمة قرار مجلس الوزراء الخاص بتعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في مجالس الهيئات والمؤسسات الحكومية، والهادف لتوصيل صوت الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم وإشراكهم في تطوير العمل الحكومي.

وأكد عبد الله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء أن " منظومة العمل الحكومي الاتحادية في دولة الإمارات متجددة وذات مرونة، ويعمل مجلس الوزراء بشكل دائم على تطوير الخطط والأدوات لجعل هذه المنظومة النموذج الريادي الأول عالمياً".

و قال الأمين العام للمجلس أن: " قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن النهوض بالعمل وتحسين مستويات الأداء في جميع الجهات الاتحادية مستمر ولن يتوقف وتحديث الأفكار وتطوير ثقافة العمل الحكومي متطلب للإسهام برفعة الوطن وازدهاره لذا وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بإشراك الشباب في مجالس الإدارات ورفدها بعقول وأفكار جديدة للتطوير المستمر". مضيفاً أن الحكومة تدعم بشكل دائم دور مجالس الإدارة الحكومية للعـب دور أكثر فاعلية باعتبارها بوصلة ومحـركاً في عمل المؤسسات.

وشدد بن طوق على أن " إشراك الشباب وتمكينه يحتل أهمية كبرى ضمن توجهات الحكومة التي تعزز دائما من مشاركتهم والاستفادة من طاقاتهم في تطوير مختلف قطاعات العمل الحكومي، والعمل على تطوير أفكار ورؤى جديدة لمختلف القطاعات والملفات الوطنية، وترجمة لقرار مجلس الوزراء الخاص بإشراك الشباب في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات الحكومية، تم إطلاق منصة إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء كبوابة للتسجيل والتقديم تضم الشروط والمتطلبات كافة".

وتفصيلا، تم اعتماد فتح باب التقديم لعضوية مجالس الإدارات و التي تستمر اسبوعين من خلال منصة التقديمyouth.uaecabinet.ae، فيما تم تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها للمرشحين لاختيارهم ضمن تشكيل مجالس الإدارة واللجان الاتحادية.

وتتضمن هذه الشروط أن يكون الشاب من مواطني دولة الامارات وألا يتجاوز عمره 30 عاما مع حصوله على مؤهل جامعي ما لا يقل عن البكالوريوس، إلى جانب توفر خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التخصص وفي المجال الاشرافي، وأن يجيد اللغتين العربية والانجليزية كحد أدنى.

تضم المنصة الالكترونية في الفترة الحالية قائمة بـ 37 مجلس إدارة حكومياً للتقديم ضمن عضويتها من جانب الشباب، وتستهدف 91 جهة ولجنة اتحادية خلال المرحلة المقبلة.

وعن تفاصيل العضوية قال أمين عام مجلس الوزراء أن عضوية الشباب في مجالس إدارات الجهات الحكومية ستكون وفق الأطر والقوانين المنظمة لكل جهة اتحادية، وسيتم اعتماد قرارات العضوية ضمن مجلس الوزراء، فيما تم تحديد مدة العضوية في مجالس إدارات الجهات بثلاث سنوات وبعضها لمدة سنتين، وسيخضع الأعضاء بعد الاختيار و التعيين لبرنامج تدريبي مكثف في العمل الحكومي ليكونوا أعضاء فاعلين في المجالس، إلى جانب حصول الأعضاء على جميع الحوافز والامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء الآخرون في مجالس الإدارة، فيما تم تحديد شاب واحد فقط في كل مجلس إدارة و لجنة ممن تنطبق عليهم الشروط..

وتضم المنصة كذلك أهم الشروط والمتطلبات التي ينبغي للشاب المترشح توافرها فيه للحصول على العضوية إلى جانب كافة الأسئلة والأجوبة للجمهور حول المبادرة وآليات تطبيقها، إضافة إلى الجهات المعلن عن توافر الشواغر فيها.

واعتمد مجلس الوزراء مؤخرا قرار إلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد وممن لا تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاماً، وتترجم المبادرة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتمكين الشباب وتأهيلهم على أسس مستقبلية مستدامة، وثقة سموه بقدرة الشباب وبما يمتلكونه من أفكار ومواهب لأخذ زمام المبادرات، ورسم أشكال وأوجه جديدة للعمل في مختلف القطاعات، وبما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق التنمية.

ويعزز القرار من المشاركة الشبابية لتطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن، ولما تمتلكه هذه الفئة من طاقات وإمكانات متميزة وقدرة على التواصل والانفتاح والتفاعل مع المستجدات، ومواكبة التطورات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطويعها للخدمات العامة، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة.