خليفة سات يلتقط صورًا من الفضاء للمسجد النبوي

المصدر: البيان الإلكتروني

التقط القمر الاصطناعي «خليفة سات»، صورة فضائية واضحة وعالية الدقة، للمسجد النبوي بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

ويمتلك القمر الاصطناعي «خليفة سات»، خمس براءات اختراع، وتم تصنيعه بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100% ؛ إذ يُعدّ أكثر الأقمار الاصطناعية تطوّراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوّعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.