54 دورية لتأمين سلامة الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي برأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة تم تخصيص 54 دورية شرطية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019-2020 وتنظيم حركة السير والمرور والمركبات في طرقات وتقاطعات الإمارة وأمام المدارس الحيوية وتأمين سلامة الطلبة اعتبارا من أول أيام العام الدراسي ولمدة شهر كامل .

وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة خلال ترؤسه اجتماعا بحضور ومشاركة المقدم الشيخ محمد بن سلطان القاسمي نائب مدير إدارة المرور والدوريات ، وموزة الغناه مديرة نطاق إدارة العمليات في وزارة التربية والتعليم ومدراء أفرع المرور ، والشرطة المجتمعية ، ومراكز الشرطة ، وشركة ساعد للأنظمة المرورية ، والإسعاف الوطني ، ومؤسسة مواصلات الإمارات ، وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد لتأمين وتنظيم حركة السير أمام المدارس والتقاطعات والشوارع الحيوية والطرقات المؤدية إلى بعض المدارس مع انتشار ميداني لمجموعة من الضباط والأفراد المعنيين للإشراف عن قرب على الحركة المرورية والحد من الازدحامات والاختناقات الناجمة عن تدفق المركبات في ساعات الذروة حرصا على سلامة الأبناء الطلبة وتيسير رحلتهم اليومية من وإلى مدارسهم .

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع وضع خطة الزيارات الميدانية لطلبة المدارس على مدار العام الدراسي والتي تتضمن تقديم باقة متنوعة من النصائح والإرشادات التوعوية إلى جانب تنفيذ سلسلة من المحاضرات التثقيفية لطلبة المدارس حول الطرق الواجب اتباعها أثناء عملية الصعود والنزول من الحافلة وخلال عبور الشوارع وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامتهم .

وشدد العميد النقبي على أهمية تعاون أولياء الأمور ومستخدمي الطرق مع الجهود الشرطية الهادفة لتأمين سلامة الأبناء الطلبة وحمايتهم من أية مخاطر محتملة قد يتعرضون لها في حال عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية ، مؤكدا على ضرورة إعطاء السائقين للحافلات المدرسية حقها والأولوية الكاملة خاصة أثناء توقفها لنقل أو تنزيل الطلبة تحقيقا للهدف المنشود في عام دراسي