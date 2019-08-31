«إسلامية دبي» تحتفي بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

المصدر: دبي - البيان

نظّمت إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وذلك في مسرح الدائرة بمنطقة الممزر، وفي بداية الحفل تُليت آيات من الكتاب الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود الغندور، وصفت الهجرة، وما لقي النبي، صلى الله عليه وسلم، وصاحبه الصدّيق، رضي الله عنه، في الغار.

وألقى الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة، كلمة ترحيبية بالنيابة عن الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة، ثمّن فيها هذه الذكرى العطرة في نفوس المسلمين، ورحّب بالضيوف والجمهور، وحثّ فيها الدعاة والخطباء والوعاظ والأئمة التابعين للدائرة على ضرورة تجديد روح العمل، وتحسين النيّة، وبعث الروح على حُسن مراقبة الله تعالى في الأقوال والأفعال، وملازمة الصبر في طريق الدعوة إلى الله تعالى، مع المحافظة على الفكر الوسطي النابع من منهج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وسلوكه وتعاملاته مع الآخرين، والاعتدال في السلوك الفكري والقولي والعملي والتعليمي والتوجيهي على مستوى الوعظ في المساجد والمؤسسات ذات الارتباط بالدائرة، ليشمل ذلك فئات الشباب وعامة المسلمين، وأكّد أنّ ذلك إنّما يتأتى من خلال الفقه في الدين والسيرة، وتكثيف دروس التوعية الدينية، ومضاعفة الجهود خدمة للدِّين والوطن ومستقبل الأمة.

كما أكّد الخطيب أنّ الدائرة تقيم هذه الفعاليات سنوياً ضمن برامجها في إحياء المناسبات الدينية على مستوى الدولة، والاحتفاء بالأحداث المهمة في تاريخ المسلمين.

واشتملت الاحتفالية على كلمات قدّمها مستشار الوعظ والإرشاد في الدائرة الدكتور قطب عبد الحميد، والدكتور عبد المحسن البو عريب الواعظ في الدائرة، جاءت لتؤكّد أهمية التخطيط وحُسن التوكل على الله تعالى، والإقدام على فعل الخير، والالتزام بالأخلاق والقيم المستنبطة من الهجرة، بالإضافة إلى الدروس والعبر من سلوك النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، ولا سيما في تجديد الولاء لله ولرسوله ولولي الأمر، والمحافظة على وحدة المسلمين وصفوفهم، والثقة بالله تعالى، وحُسن التوكل عليه، وتفعيل ثقافة قبول الآخر، وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين، وإيجاد الحلول للأزمات بما يتناسب مع الوقت والمرحلة والإمكانات والضرورات.