محمد الشرقي يحضر أفراح الشرقي والحمودي والنون والسلامي

المصدر: الفجيرة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ عبدالله سرور سيف الشرقي بمناسبة زفاف نجليه الشيخ خليفة إلى كريمة سعيد بن سعيد الحمودي، والشيخ سيف إلى كريمة المرحوم سيف بن عبدالله الحمودي، وذلك في قاعة خليفة بالفجيرة، وهنأ سموه العريسين، متمنياً لهما حياةً أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي،حفل الاستقبال الذي أقامه علي أحمد خميس النون بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة سليمان علي عبيد السلامي، وذلك بقاعة معارض بدبا الفجيرة، وهنأ سموه العريس متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.