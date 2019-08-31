محمد بن راشد: كل عام وبلادي في رخاء والمسلمون في تسامح وإخاء

المصدر: أبوظبي - وام والبيان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «عام هجري جديد.. وقيم إسلامية وإنسانية متجددة مع ذكرى الهجرة الشريفة.. هجرة البدايات العظيمة في تاريخنا.. هجرة رسّخت بداية تاريخنا الإسلامي الذي أشرق بقيم العلم والمعرفة والتسامح على البشرية جمعاء.. كل عام وبلادي في رخاء.. والمسلمون جميعاً في تسامح وإخاء».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441.. ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع.. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش».