عبد العزيز النعيمي: المرأة الإماراتية شريك فاعل في تعزيز إنجازات الوطن

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات ملموسة يعكس الاهتمام البالغ الذي أولته ولا تزال توليه دولة الإمارات لتمكين المرأة ومساندتها وتحفيزها والاستفادة من طاقاتها الكامنة، لتكون شريكاً فاعلاً في عملية التنمية وتعزيز وتعظيم إنجازات الوطن الذي أصبح فخراً لمواطنيه وللعالم أجمع بما حققه من ريادة وتقدم في الميادين كافة.

وكانت الدائرة قد نظمت بالتعاون مع «كويست للمغامرات» فعالية خاصة لموظفاتها وممثلات عن الدوائر الحكومية الأخرى في الإمارة، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، حضرته الشيخة جميلة بنت عبد العزيز النعيمي.

وتضمنت الفعالية، التي هدفت إلى تسليط الضوء على دور المرأة الإماراتية وتفاعلها المجتمعي والمؤثر في الحفاظ على البيئة وتعزيز المشاريع المستدامة للأجيال القادمة، جولة في محمية الزوراء تم خلالها استعراض أهمية المحمية في تحقيق التوازن البيئي للحياة البحرية في الإمارة، إضافة إلى مشاركة الحضور في غرس شتلات المانغروف التي توفر بيئة مثالية للطيور المقيمة والمهاجرة.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية وتنظيم هذه الفعالية يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم الاستراتيجية الوطنية لريادة وتمكين المرأة في الإمارات 2015 - 2021، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

من جانبه، قال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية: تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في قيادة مسيرة التنمية بمختلف القطاعات بما فيها قطاع السياحة والمحافظة على البيئة، ومن هنا جاء اختيارنا اليوم لمحمية الزوراء كوجهة، ولمشاركة أخواتنا المواطنات لتسليط الضوء على دور المرأة في استدامة الحياة البيئية بالإمارة، ونحن في دائرة التنمية السياحية نؤمن بقدرات المرأة وأهمية دورها بوصفها شريكة في تطوير القطاعات كلها، لا سيما القطاع السياحي بالإمارة، خاصة أنها أثبتت جدارتها وكفاءتها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات. وشكر الجزيري الكوادر النسائية العاملة بالدوائر كافة على جهودهن الحثيثة في دعم مسيرة النجاح لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدوائر التي يمثلْنها وتحقيق قيمها الأساسية، مشدداً على الالتزام المستمر بدعم المرأة في مختلف المجالات وصولاً إلى أرقى درجات التميّز.