قرعة إلكترونية لتوزيع الأرقام على المرشحين

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعكف على إجراء قرعة عبر النظام الإلكتروني الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لتوزيع الأرقام بشكل عشوائي على أسماء المرشحين ضمن القوائم النهائية.

وقالت اللجنة: إنها فور إغلاقها الأربعاء الماضي باب التقدم بطلبات الطعون على القوائم الأولية للمرشحين، بدأت في الخطوة التالية، والتي تتمثل في إعطاء الأسماء الواردة في القوائم، عبر رقم خاص لكل مرشح، سيتم الإعلان عنه الثلاثاء المقبل، والذي يصادف الموعد الذي حددته اللجنة للإعلان عن القوائم النهائية لأسماء المخولين بخوض غمار السباق الانتخابي.

وأوضحت بأنه فور صدور القائمة النهائية سيحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به، لافتاً في الوقت نفسه بأن منح المرشحين أرقاماً خاصة يهدف إلى التسهيل على أعضاء الهيئات الانتخابية في عملية الاقتراع، بحيث يعمل الناخب عند الإدلاء بصوته إلكترونياً على اختيار رقم المرشح أو صورته المثبتة في أجهزة التصويت.

خانات

ونوهت اللجنة الوطنية للانتخابات، بأنها شرعت على تحديد الخانة الأولى من رقم كل مرشح بحيث ترمز إلى رقم الإمارة التي يمثلها، أما الخانة الثانية والثالثة والرابعة، فهي عبارة عن أرقام عشوائية تصدر من خلال نظام إلكتروني.

وبينت بأن مرشحي إمارة أبوظبي سيتم الرمز لهم في الخانة الأولى برقم 1، وإمارة دبي برقم 2، وإمارة الشارقة برقم 3، وإمارة عجمان برقم 4، وإمارة أم القيوين برقم 5، ورأس الخيمة برقم 6، وإمارة الفجيرة برقم 7.

مواعيد

ووفقاً للجدول الزمني، فإنه سيتم في اليوم التالي لإعلان القوائم النهائية، فتح الباب أمام المرشحين للتقدم بأسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، والتي من المقرر أن تنطلق في 4 من سبتمبر المقبل إلى 15 من الشهر ذاته. في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في 15 سبتمبر وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومي 22 و23 سبتمبر 2019.

وتمتد فترة التصويت المبكر من 1 إلى 3 أكتوبر، والتصويت المبكر هو العملية التي يمكن للناخبين من خلالها التصويت قبل موعد اليوم الرئيسي للانتخابات، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مبكراً قبل يوم الانتخاب الرئيسي.

وحسب الجدول، سيكون 5 أكتوبر هو يوم الانتخابات الرئيسي، ويشهد أيضاً إعلان نتائج الفرز الأولية على أن تبدأ فترة الطعون في 6 أكتوبر وتستمر يومين، حيث يشهد يوما 9 و 10 أكتوبر رد اللجنة على الطعون في حين يكون 13 أكتوبر هو اليوم الذي يتم فيه إعلان القائمة النهائية للفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية. وما يميز هذه الدورة أنها خلت للمرة الأولى من فترة الصمت الانتخابي، والتي تعني توقف المرشحين عن الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة قبل بدء الانتخابات الفعلية.