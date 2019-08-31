خط ليلي جديد لحافلات دبي

المصدر: لندن - وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أنها ستطلق يوم غد الأحد الأول من سبتمبر خطاً ليلياً جديداً للحافلات العامة داخل إمارة دبي، وستجري تحسينات على الخدمة في (11) خطاً أخرى، وذلك لتعزيز شبكة الحافلات العامة في الإمارة.

وأكّدَت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الخط الجديد، الذي أطلق عليه (N30)، سينطلق من محطة المدينة العالمية سوق التنين (2) ليصل إلى مبنى مطار دبي الدولي (2) عبر محطة مترو الراشدية، وسيكون توقيت هذا الخط من الساعة 10:00 مساء وحتى الساعة 5:00 صباح اليوم التالي.

وستقوم الهيئة كذلك ابتداء من التاريخ ذاته بإجراء تحسينات على (11) خطاً أخرى وهي: (11A)، (24)، (34)، (50)، (56)، (95)، (95A) (96)، (F53) (X25) و(N55)، وأن التحسينات تتمثل بتطوير زمن مواعيد رحلات هذه الخطوط.