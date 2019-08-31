طقس صحو اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، ودرجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينيات في عموم مناطق الدولة.

أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً. وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:29 المد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الأول عند الساعة 19:31 والثاني عند الساعة 29:08. أما في بحر عُمان فيكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 27: 10 والمد الثاني عند الساعة 27:22 والجزر الأول عند الساعة 31: 16 والثاني عند الساعة 04:41.