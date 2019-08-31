«النقل والإنقاذ» تختتم جلسات التوعية للمستجيبين الأوائل للطوارئ

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد الخبير جمعة أحمد بطي بن درويش الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي بحضور محمد سلطان الزعابي نائب المدير العام للشؤون الإدارية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، فعاليات ختام جلسات التوعية للمستجيبين الأوائل للطوارئ التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في نادي الضباط بمنطقة القرهود.

تكريم

وكرّم العقيد الفلاسي 29 مشاركاً في جلسات التوعية التي استمرت على مدار 4 أيام بمشاركة 9 جهات وشريك استراتيجي على مستوى الدولة، وذلك في ضوء الاستعداد لفعاليات معرض اكسبو 2020، حيث أثنى الفلاسي على المحتويات العلمية للجلسات.

تضمنت الجلسات التوعوية مجموعة من المحاضرات والتمارين العملية إضافة إلى عقد تمرين طاولة للوقوف على إمكانيات الجهات المشاركة في تأمين معرض اكسبو 2020 ورفع قدراتها البشرية والتقنية. وفي الختام تبادل العقيد الفلاسي مع الجهات المشاركة الدروع التذكارية.