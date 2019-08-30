قنصلية الدولة في نيويورك تخلي جميع المواطنين في فلوريدا قبل إعصار الاثنين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت قنصلية الدولة في نيويورك إنها ستقوم بإخلاء جميع المواطنيين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان إلى فلوريدا الاثنين المقبل.

​وقالت القنصلية عبر حسابها على تويتر: "تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا: سنقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019".

وأضافت : "الرجاء التحضير للإخلاء، في حال عدم تلقي تعليمات من البعثات التمثلية لدولة الأمارات العربية المتحدة يرجى الاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك على 2575-630-646 1+ أو سفارة الدولة في واشنطن دي سي على 5530-431-202 1+".