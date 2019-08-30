رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية و الإسلامية بالسنة الهجرية

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " برقيات تهنئة لأصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بالمناسبة نفسها لأصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية.

