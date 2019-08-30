السبت عطلة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

تقرر أن يكون السبت أول محرم لعام 1441هــ عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين. .

تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ورفع معاليه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات، أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.