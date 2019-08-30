"الاتحادية للموارد البشرية" : السبت عطلة رأس السنة الهجرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنه إلحاقاً لتعميم الهيئة بشأن إجازةرأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية، وفي ضوء إعلان الجهات المختصة في الدولة بأن السبت هو الأول من محرم 1441 هجرية، وعليه ستكون إجازة رأس السنة الهجرية يوم السبت 31 أغسطس 2019من شهر محرم، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية.

وهنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.