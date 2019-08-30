حمدان بن زايد: نستلهم بالعام الهجري الجديد التسامح والإخاء

المصدر: البيان الالكتروني

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكام وشعب الإمارات بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال سموه على حسابه في «تويتر»: «مع حلول العام الهجري الجديد نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات والأمة الإسلامية جمعاء العام الجديد، مستلهمين في هذه المناسبة قيم التسامح والإخاء، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والازدهار لدولتنا».