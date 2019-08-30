قنصلية الإمارات في أمريكا تحذر المواطنين من إعصار دوريان

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت قنصلية الإمارات العامة لدى الولايات المتحدة بنيويورك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إعصار دوريان الذي سيصيب شواطئ فلوريدا وجنوب شرق جورجيا وذلك خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وقالت القنصلية عبر تويتر : نحذّر مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إعصار دوريان الذي سيصيب شواطئ فلوريدا وجنوب شرق جورجيا وذلك خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت : يرجى متابعة آخر المستجدات بشأن إعصار دوريان عبر نشرات الأخبار المحلية الأمريكية وأخذ التعليمات الرسمية على محمّل الجد والتقيّد بها.

وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يرجى الاتصال مباشرةً على الرقم 911، كما يرجى الاتصال على خط الطوارئ الخاص بالقنصلية العامة في نيويورك وهو :

646-630-2575