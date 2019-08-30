سيف بن زايد: سياسة الإمارات المتوازنة عززت مكانتها عالمياً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، فعاليات الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية التي تقام بالتزامن مع منتدى موسكو العالمي «مدينة للتعليم» في الفترة من 29 أغسطس حتى الأول من سبتمبر 2019 في موسكو، روسيا تحت شعار «تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة».

وقال سموه إن السياسة الإماراتية المتوازنة، التي تقوم على الشفافية واحترام سيادة الدول، عززت مكانتها العالمية وجعلتها من القوى الفاعلة، وشريكاً رئيسياً «سياسياً واقتصادياً» لأقـوى الـدول في العالم. موسكو ـ البيان

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