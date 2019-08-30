7000 حافلة لـ«مواصلات الإمارات» تنقل 258 ألف طالب

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد محمد عبدالله الجرمن، مدير عام مواصلات الإمارات، أنه مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ستبدأ 7000 حافلة مدرسية بنقل 258 ألف طالب وطالبة يدرسون في 708 مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة ومن خلال 8700 خط سير، وقد تم تخصيص 6950 سائقاً، و6860 مشـرفاً ومشـرفة نقل وسلامة لنقل هؤلاء الطلبة وضمان سلامتهم.

كما نوّه أنه على مستوى مناطق كل من أبوظبي والعين والظفرة فستقوم 3207 حافلات مدرسية بنقل 127875 طالباً وطالبة من وإلى 255 مدرسة حكومية و60 مدرسة خاصة. وفي إطار آخر، أكملت شرطة أبوظبي جاهزيتها لعودة الطلاب لمدارسهم للعام الدراسي وتنفيذ خطة شاملة للسلامة المرورية، ضمن حملة تنفذها وزارة الداخلية بعنوان: «عام دراسي آمن».

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