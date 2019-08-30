رئيس وزراء كازاخستان: علاقاتنا مع الإمارات نموذج يحتذى

المصدر: نور سلطان- وام

أكد أسكار مامين، رئيس وزراء كازاخستان أن العلاقات الإماراتية- الكازاخستانية نموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول.

وأشار خلال استقباله الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة بكازاخستان في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة نور سلطان إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، ومن بينها الفضاء، معتبراً مهمة أول رائد فضاء إماراتي (هزاع المنصوري) إلى محطة الفضاء الدولية حدثاً تاريخياً، يصب في النجاحات غير المسبوقة، التي حققتها الإمارات.

وخلال اللقاء حمل رئيس الوزراء بكازاخستان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.