شيخ الأزهر يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

المصدر: القاهرة - وام

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أول من أمس، أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام وأفكاره البناءة في إرساء ثقافة السلام حول العالم، مبيناً أن الأزهر على استعداد لدعم دور المجلس ومساندة جهوده، التي تتكامل مع الجهود التي يبذلها الأزهر، وتتوافق مع منهجه الوسطي، الذي يرسخ التعايش مع الأديان الأخرى. ومن جانبه أطلع رئيس المجلس العالمي للتسامح فضيلة الإمام الأكبر على جهود المجلس في نشر قيم السلام والتعايش حول العالم.

أيقونة الأخوة

وأوضح الجروان أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعتبر الأزهر الشريف المرجعية الفكرية والمظلة الجامعة للعاملين من أجل السلام في العالم.