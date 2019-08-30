«طرق دبي» تنتهي من تغيير موقع عربة النساء والأطفال في المترو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استكمال تغيير موقع عربات النساء والأطفال في قطارات المترو الحالية مع نهاية أغسطس الجاري، والذي استغرق شهرين وتضمن إزالة جميع الملصقات من هذه العربات خلال ساعات الصيانة من مواقعها السابقة بجانب المقصورة الذهبية إلى الموقع الجديد في نهاية مقصورة القطار على الجانب الآخر من المترو.

وقال محمد يوسف المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في الهيئة: «إن خطة تغيير موقع عربات النساء والأطفال في مترو دبي شملت ثلاث مراحل تمثلت الأولى بإبلاغ ركاب المترو بتغيير موقع عربة النساء والأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإرشادية وتخصيص موظفين إضافيين في المحطة في حال وجود أية استفسارات لديهم وإرشادهم للمقصورات المخصصة لهم، بينما تمثلت الثانية بوضع ملصقات ولوحات على أرضيات وبوابات رصيف المحطة لتوجيه النساء والأطفال إلى الموقع الجديد، فيما تم في المرحلة الثالثة الانتهاء تغيير موقع عربة النساء والأطفال في قطارات مترو دبي الحالية».

وأكد: «أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً براحة ركاب مترو دبي وخصوصاً فئة النساء والأطفال، لذا أطلقت مؤسسة القطارات حملة ميدانية لتطبيق هذه المبادرة الرامية إلى تناسق عربات النساء والأطفال مع عربات المترو في القطارات الجديدة، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تدعو هذه الفئة من ركاب المترو إلى استخدام المقصورات المخصّصة للنساء والأطفال في مواقعها الجديدة، حيث تسعى الهيئة لضمان الخصوصية والراحة والرفاهية لهم في إطار مراعاة عادات وتقاليد المجتمع».