7 خدمات جديدة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية عن إضافة 7 خدمات جديدة إلى قائمة الخدمات المقدمة لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتضم: «فحوصات عنق الرحم، وسرطان القولون، وخدمة اطمئنان، والفحص الطبي بغرض الإقامة، خدمة فحص ما قبل الزواج، وخدمة صحة الحجاج، إلى جانب افتتاح عيادات أسنان مسائية». ويأتي استحداث هذه الخدمات في إطار استراتيجية الوزارة نحو توفير مقومات الرعاية الصحية الملبية لاحتياجات أفراد المجتمع في معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية: «إن إضافة حزمة جديدة من الخدمات الصحية يمثل حلقة في سلسلة الرعاية الصحية المتكاملة، التي توفرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي تستهدف إحاطة أفراد المجتمع بالمزيد من العناية الصحية، التي تكفل صحتهم وسعادتهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة لتطوير وتحديث المنشآت الصحية وتسهيل وصول المرضى والمراجعين إلى الخدمات الصحية الأولية والتخصصية».

وأشار الرند إلى استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لوقاية المجتمع من الأمراض وتعزيز الرعاية الصحية للمرضى، لافتاً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لتجهيز المراكز الصحية بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة، وتطبيق معايير الاعتماد الدولية في الخطط التشغيلية، إضافة إلى التزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، لتكون شاهداً على التزام الوزارة بتعهداتها تجاه توفير منظومة من الخدمات الصحية المتطورة، على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء، نحو تطبيق أفضل الممارسات.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أميرة الخاجة مديرة الرعاية الصحية الأولية في الشارقة: «إن دعم الوزارة المتواصل أسهم في إطلاق المزيد من الخدمات الصحية، في إطار التوجهات نحو العمل على جعل مراكز الرعاية الصحية الأولية قادرة على تقديم خدمات نوعية تخفف عبء الانتظار على المرضى، إلى جانب الكشف المبكر وعلاج الأمراض غير السارية.