8.2 % النمو السنوي للملتحقات بالتعليم العالي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت بيانات إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، عن ارتفاع عدد المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي في إمارة أبوظبي من 16619 طالبة عام 2008 إلى 28987 طالبة عام 2018، بمتوسط نمو سنوي بلغ 8.2 %.

وأشارت البيانات - التي جاءت ضمن الإصدار الخامس من كتاب «المرأة الإماراتية بين الأمس واليوم» - إلى أن نسبة المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي بلغت 206.6 طالبة لكل 100 من الطلاب المواطنين لعام 2017.

ووفقا للبيانات فقد وصل عدد الطلاب المواطنين للعام الدراسي 2016-2017 ما مجموعه 165 ألفاً و631 طالبًا وطالبة، منهم 49.8 % من الإناث.

وتوضح البيانات أن الإناث يلتحقن بالمدارس الحكومية بنسبة أعلى منها في المدارس الخاصة، حيث شكلت الطالبات في المدارس الحكومية 67.2 % من إجمالي الطالبات في الإمارة، وبلغت نسبتهن في المدارس الحكومية 53 % من إجمالي الطلاب في المدارس الحكومية.

وفيما يتعلق بالمعلمين المواطنين، فقد بلغ عددهم للعام الدراسي 2016/‏‏ 2017 ما مجموعه 4379 معلماً ومعلمة، شكلت الإناث ما نسبته 90 %.

ونتيجة للجهود الحثيثة والاهتمام بالتعليم، فقد ارتفعت نسبة القرائية بين المواطنات في الإمارة من سن 10 سنوات فأكثر بشكل مطرد إلى أن وصلت 94.9 % في العام 2016، ومقابل ذلك استمرت نسبة انخفاض الأمية بين المواطنات عبر السنوات الماضية إلى أن وصلت 5.1 % في العام 2016 بعد أن كانت 89.8 % في عام 1970.

وبالانتقال إلى التعداد السكاني تكشفت البيانات عن تضاعفت أعداد المواطنات في الإمارة 60 مرة منذ عام 1960 وحتى منتصف 2018، بنسبة بلغت 49 % من مجموع المواطنين.

وتظهر البيانات أن التوزيع العمري للمرأة الإماراتية في إمارة أبوظبي يتميز بالميل نحو الفئات العمرية الشابة، حيث إن 37.2 % منهن تقل أعمارهن عن 15 سنة، في حين تبلغ نسبة من هن في سن العمل والعطاء /‏‏ 15- 64 سنة /‏‏ نحو 60.4 %.

كما ارتفع متوسط العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عند الميلاد للمواطنات، حيث بلغ 81.4 سنة لعام 2018.