«إسعاف دبي» تكرّم موظفات خدمن 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بيوم المرأة الإماراتية أول من أمس، ونظمت فعالية تكريم المرأة في مقر المؤسسة حضرها جميع الموظفات، وكرم المدير التنفيذي خليفة الدراي عدداً كبيراً من الزميلات ممن تجاوزن مدة خدمتهن 10 سنوات، كما منح الموظفات المبدعات شهادات تقدير.

وأكد الدراي في كلمته بداية الحفل أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يشكل تكريماً لدورها الريادي في بناء الوطن وإسهاماتها في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات.

وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها المرأة المواطنة في الإسعاف هي نتاج لاعتزاز وتقدير ودعم القيادة الرشيدة التي مكنت المرأة الإماراتية وهيأت لها كل أسباب ومقومات النجاح للانخراط في مختلف مجالات العمل، وقال إن احتفال هذا العام أطلق شعار «المرأة رمز التسامح» تعزيزاً لقيمة التسامح التي أولتها الإمارات درجة الاهتمام القصوى هذا العام، وتعكس التصريحات الرسمية لقيادتنا الرشيدة والتفاعل الشعبي والإعلامي المكانة التي باتت تحتلها الإماراتية.

وأكدت اللجنة النسائية بالمؤسسة أن ابنة الإمارات تثبت دوماً كفاءات نادرة وإنجازات شهد بها الجميع في مجال الطب الطارئ والإسعاف في مؤسستنا الرائدة وفي مجال كان حكراً على الرجال بل وتفوقت كفنية طب طارئ ومسعفة بل وسائقة إسعاف.

وقالت فاطمة الريس رئيسة اللجنة إن المسعفة في مؤسستنا نالت جوائز مرموقة وكانت الجندية المجهولة في كثير من حالات الإنقاذ وحماية الأرواح.