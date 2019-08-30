%34.1 الإناث من مجموع العمالة المواطنة في العاصمة

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت نسبة الإناث المواطنات من مجموع القوى العاملة المواطنة في إمارة أبوظبي بشكل ملحوظ خلال 43 عاماً بين عامي 1975 و2018 من 2.2 % إلى 34.1% كما زادت نسبة المواطنات المشتغلات من مجموع المشتغلين المواطنين من 2.2 % إلى 29.5 % خلال الفترة ذاتها، وذلك بحسب تقرير أصدره مركز الإحصاء بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكد التقرير أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها على مر العقود في مختلف المجالات، ووصلت إلى مكانة مرموقة محلياً وإقليمياً ودولياً، وسخرت قدراتها وكفاءاتها لخدمة وطنها ومجتمعها وأسرتها، فأصبحت شريكة أساسية للرجل محققة إنجازات كبيرة في كافة الميادين. وأسهم إقبال المرأة الإماراتية على التعليم في فتح أبواب المشاركة لها في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، فالتعليم هو أحد أهم الثوابت الراسخة الرامية إلى تنمية الإنسان وتأهيل الأجيال لمواكبة التطورات واحتياجات التنمية، ومع زيادة التحاقهن بالتعليم، انخفضت الأمية بين صفوفهن بشكل كبير.

وتعمل غالبية المواطنات في مهنة الاختصاصيين بنسبة 36.3 % وكانت نسبتهن الكبرى في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 42.3 % وارتفعت نسبة الإناث المواطنات في مهنة المشرعين وكبار الموظفين والمديرين من 5.9 % إلى 12.5 % خلال الفترة من 2005 إلى 2018 وذلك في دلالة على زيادة تمكين المرأة في المناصب القيادية.

وحاز القطاع الحكومي على أغلبية المواطنات المشتغلات وبنسبة 86.5% و76.5 % في عامي 2005 و2018 على التوالي، تلاه القطاع المشترك بنسبة بلغت 7.5 %و15 % في نفس العامين على التوالي، في حين حاز القطاع الخاص على 6.2 %و6.9 % مما يعني ارتفاع مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع المشترك والخاص.

وتفوقت المرأة الإماراتية العاملة على الرجل في التعليم الجامعي حيث بلغت نسبة الإناث المواطنات المشتغلات من حملة الشهادة الجامعية الأولى 48.6 % في عام 2005 و45.6 %في عام 2018 مقابل 17.7% و28.9 % للرجل في ذات العامين.