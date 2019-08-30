مؤسسات الدولة تُبرز دور المواطنات فـي مسيرة التنمية

المصدر: دبي - البيان

واصلت مؤسسات ودوائر الدولة الحكومية والخاصة احتفالاتها بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس كل عام، مشيدين بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قدمت لابنة الإمارات كل اهتمامها، حيث تبنت مبادرات خلاقة لاستقطاب وتأهيل وتمكين المرأة في الدولة.

واحتفلت النيابة العامة بدبي بحضور الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة رمز التسامح» في إطار إبراز دور المرأة الإماراتية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاحتفاء بإنجازات المرأة العاملة في النيابة وتحقيقها العديد من الإنجازات بتقلدها المناصب القضائية والإدارية ومساهمتها بكفاءة في الارتقاء بالعمل الحكومي لإمارة دبي.

وجاء احتفاء النيابة بموظفاتها تثميناً وتكريماً لما قدمنه من تفانٍ في العمل وإخلاص في الإدارة والقيادة، ودورها في نشر قيم التسامح والسلام التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الوطن، وتشريفها لاسم دولة الإمارات في كافة الأصعدة وعلى جميع المنابر.

وبهذه المناسبة، قال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: لا شيء يسعدني أكثر من مشاركة المرأة في صنع قرارات المستقبل، ووضع الخطط الاستراتيجية للنيابة العامة والمساهمة في تنفيذ مشاريعها، فاليوم أصبحت المرأة في النيابة العامة شريكاً للرجل في البناء والقيادة والريادة، ورسم خارطة سير واضحة لتحقيق طموحات الدائرة التي تعكس رؤية حكومتنا الرشيدة وطموحاتها الكبيرة، لذلك سعت نيابة دبي إلى الموازنة بين الجنسين من منطلق إيمانها بالطموح والإنجاز المشترك بجانب الرجل لاسيما أن المرأة أثبتت وجودها وشرفت دولة الإمارات في كافة المحافل وتقلدت أرفع المناصب.

كما أوضحت وداد بوهناد رئيس المجلس النسائي خلال كلمة ألقتها في هذا اليوم الاستثنائي للمرأة الإماراتية أنه أصبح محطة نقف عندها كل عام لنستذكر بفخر إنجازات المرأة الإماراتية على كافة الأصعدة ولننظر بتفاؤل إلى أفق المستقبل المليء بطموحاتنا الواعدة.

وتضمنت فعاليات يوم المرأة التي نظمها المجلس النسائي العديد من الفقرات المتميزة بمشاركة من إماراتيات قياديات حققن النجاح ووصلن للحلم المنشود بقوة الصبر والإرادة وبدعم الحكومة الرشيدة التي آمنت بالمرأة منذ عهد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد.

وفي نهاية هذه المناسبة التقطت الشيخة موزة آل مكتوم صورة جماعية مع موظفات النيابة وتمنت لهن التوفيق والسداد في مهامهن وتمثيل دورهن بكفاءة في المجتمع سواء في العمل أو خارجه، مؤكدة أن المرأة الإماراتية أينما وُضعت تركت بصمتها وتمسكت بقيمها ووطنيتها، كما دعتهن لمواصلة المسير والمضي بخطوات واثقة في ظل قيادة محبة ومتسامحة حاضنة لجميع أبنائها.

شرطة دبي

وواصلت شرطة دبي احتفاءها بيوم المرأة الإماراتية بتنظيم مبادرات وورش عمل ومحاضرات حملت شعار «المرأة رمز التسامح».

واحتفل مركز شرطة المرقبات بتنظيم ورشة عمل ألقتها المدربة وضحى أنور حسن موسى، لتوعية النساء بسبل تحقيق السعادة والتوازن في خمسة مجالات هي الاجتماعية والعلمية والصحية والدينية والمهنية. وتوجه العميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات بالشكر والتكريم للمدربة وضحى التي استعرضت تجربتها الخاصة كأول امرأة من أصحاب الهمم تلتحق بالخدمة الوطنية، مشيراً إلى أنها لم تستسلم أمام الأصوات التي قللت من قدرتها على شغر وظيفة يغلب عليها الرجال نظراً للإعاقة التي تعاني منها، ومع إصرارها وتحليها بالإرادة تمكنت لاحقاً من خدمة وطنها والالتحاق بالخدمة الوطنية في إطار عمل مكتبي في أبوظبي.

وقال العميد علي غانم إن المرأة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص تمكنت من إثبات نفسها خلال فترة وجيزة، وحققت التوازن في مختلف جوانب حياتها، واستطاعت عن جدارة أن تتغلب على كافة المعوقات وتقتحم مختلف الميادين وتكون جزءاً من العملية النهضوية في الوطن.

ومن جانب آخر، احتفلت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بيوم المرأة الإماراتية، حيث ألقى العقيد خبير جمعة الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، كلمة أكد فيها على دور المرأة في المجتمع وسبل تمكينها ودعمها في مكان العمل. وتم خلال الاحتفالية تكريم العناصر النسائية واستعراض لأهم إنجازاتهن في لوحة حملت اسم «الدانة النسائية».

بدورها، احتفلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في فندق روضة البستان بالقرهود بالعناصر النسائية لإدارتها، مستعرضين أهم إنجازاتهن ودورهن المحوري في الارتقاء بمنظومة العمل الإدارية والميدانية.

أيضاً نظمت الإدارة العامة للحقوق الإنسان زيارة للعنصر النسائي في الإدارة إلى السوق الحرة بمطار دبي الدولي لقضاء يوم ترفيهي.

كما تولت الموظفات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان مناصب قيادية في يوم المرأة الإماراتية، ضمن مبادرة «القيادة الذاتية» التي وجه بها العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي بالوكالة، والتي تعنى بتكليف موظفات قطاع التميز والريادة في مهام المناصب القيادية في مختلف الإدارات العامة التي تنتمي للقطاع وذلك احتفاء بهذه المناسبة.

وتولت الموظفة فاطمة البلوشي، مهام منصب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما تولت الموظفة سارة محمد، منصب نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وتولت المقدم أنيسة علي، منصب مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، وشيخة الأسود، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وروضة الرزوقي، مدير إدارة الشؤون القانونية، وشذى الواحدي، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات، ومريم السويدي، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ومليحة عباس جوهر، ضابط القوة، وعائشة زكي، مسؤولة النقليات. وعقد الموظفات اجتماعاً ترأسته فاطمة البلوشي، مع مديري الإدارات الفرعية، حيث اطلعن على أهم التحديات ونقاط القوة وفرص التحسين في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وخرجن بعدد من المقترحات، ليتم عرضها في الاجتماعات القادمة للإدارة.

وتقدمت البلوشي بالشكر والعرفان للقائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، على دعمه المستمر لتمكين المرأة الإماراتية العاملة في شرطة دبي، وفتح المجال لها بتقلد المسؤوليات والمناصب والأدوار المهمة.

شرطة عجمان

إلى ذلك نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان عدداً من الفعاليات للاحتفاء بالعنصر النسائي في الشرطة ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

وهنأ اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان العنصر النسائي بهذه المناسبة، مؤكداً أن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة سنوية تشعرنا بالفخر والاعتزاز بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها المتميزة في كل مجال مدني أو عسكري، ودورها الأساسي في دفع مسيرة المجتمع كله إلى الأمام، كما أمر بالسماح للعنصر النسائي بالانصراف قبل انتهاء الدوام بساعتين كبادرة طيبة ومكافأة معنوية للموظفات.

وشملت الفعاليات احتفالية نظمها مركز شرطة الجرف الشامل للاحتفال بالعنصر النسائي بحضور المقدم محمد مبارك الغفلي مدير مركز شرطة الجرف الشامل وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والعنصر النسائي في المركز تم خلالها تكريم الموظفات وتوزيع الورد والحلوى وتهنئتهن بهذه المناسبة الطيبة متمنين لهم مسيرة حافلة بالإنجازات.

وفي سياق متصل احتفل مركز الدعم الاجتماعي بالعنصر النسائي من خلال توزيع الحلوى وتهنئتهن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، كما نظمت إدارة المرور والدوريات إفطاراً للموظفات بهذه المناسبة، عبرن خلالها عن سعادتهن وشكرهن البالغ لشرطة عجمان وقيادتها على مبادرتهم الطيبة، التي أسعدتهن وأدخلت الفرحة إلى قلوبهن.

شرطة رأس الخيمة

من جانبه قال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إن المرأة الإماراتية حظيت بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الحكيمة بمكانة رفيعة ومتميزة ساهمت في تبوؤها مختلف المناصب القيادية وتحقيق النجاحات المتتالية جنباً إلى جنب مع الرجل تعزيزاً لمقولة «عيال زايد» القادرين على المحافظة على مكتسبات وطنهم وتعزيز مكانة دولتهم على خارطة العالم المتقدم.

وكرم اللواء النعيمي بهذه المناسبة كوكبة من القيادات النسائية الإماراتية.

شرطة أبوظبي

وأقامت شرطة أبوظبي فعاليات متنوعة احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وجرى خلال الفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات، استعراض جهود المنتسبات في المؤسسة الشرطية، بتقديم الخدمات والإسهام في التطوير والتحديث، وتكريم المتميزات، ومعرض يظهر الزي العسكري القديم للمرأة.

وكرم قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي العناصر النسائية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكد اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع المهام الخاصة، خلال تكريمه لمنتسبات القطاع، أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر النسائي في صفوفها، وتعمل جاهدة لتوفير بيئة ملائمة ومشجعة للعمل والإنتاج ومنح فرص التمكين للمرأة، منوهاً أن منتسبات شرطة أبوظبي مؤهلات للمنافسة عن جدارة واستحقاق المناصب القيادية.

وأشاد العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع أمن المجتمع، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، من خلال إطلاق برامج طموحة وفتح أمامها آفاقاً واسعة لتكون شريكاً في مختلف مجالات العمل الوطني.

واحتفلت شرطة أبوظبي وبلدية مدينة العين بالمناسبة وذلك على مسرح نادي ضباط شرطة منطقة العين.

وجرى عرض فيلم حول إنجازات المرأة الإماراتية في شرطة أبوظبي وبلدية مدينة العين. واستعرضت الدكتورة نورة الرشيدي، والرائد تغريد الداري، ومريم حمد الشامسي إنجازاتهن خلال مسيرة أعمالهن. وهنأ العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين المنتسبات بيوم المرأة الإماراتية، مؤكداً أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية، فهي تلقى الدعم والرعاية والمساندة الكاملة من القيادة الرشيدة.

وأكد الدكتور مطر حمد النعيمي مدير بلدية مدينة العين أن المرأةَ الإماراتيةَ شريكٌ أساسي في مسيرة التنمية والتطور وبناء دولة الإمارات وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، حيث أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم لتمكين المجتمع عن طريق المرأة والتي تمثل رمزاً للتسامح، وفِي إدارة رعاية الأحداث، في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، بقطاع أمن المجتمع، أقيمت احتفالية، بيوم المرأة الإماراتية، وعبر العقيد، الدكتور، علي سعيد المنصوري مدير الإدارة عن تقديره للمنتسبات على إنجازاتهن في كافة قطاعات الشرطة.

واحتفلت مديرية شرطة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي بالمناسبة، عرفاناً بتميز المرأة الإماراتية وقدراتها في البناء والعطاء، وجرى تكريم عدد من المنتسبات المتميزات.

واحتفلت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، بقطاع أمن المجتمع بالمناسبة، وتم منح منتسبات الإدارة ساعتي سعادة تكريماً لهن لجهودهن المبذولة في أداء المهام الموكلة إليهن.

جامعة عجمان

كما التقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان بمنتسبات الجامعة من المواطنات وهنّأهن بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية التي تم إطلاقها إيماناً من القيادة الرشيدة بدور نساء الوطن في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وتقديراً وتكريماً لدورهن في دعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

ونظم مجلس دبي الرياضي احتفالية في مقر المجلس، تضمنت فعاليات تثقيفية وترفيهية خاصة بالمناسبة، وشارك في الاحتفالية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والمقدم جميلة الزعابي مديرة إدارة سجن النساء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وعدد من الضيوف ومنتسبات مجلس دبي الرياضي.

تقدُّم

احتفلت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية، تثميناً لجهود العاملات في جميع الأقسام والشعب، بصفتها عنصراً أساسياً في بناء وتطور إدارة أمن المواصلات، وشريكاً في مسيرة تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الرجل.

وأكد العقيد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات، أن الإدارة فخورة بكافة عناصرها النسائية، وأنها ركيزة في منظومة العمل الإداري والميداني، مشيراً إلى قدرتها على تحقيق النجاح والتوازن بين كافة مسؤولياتها كعاملة ووالدة ومربية وقائدة وشريكة في مسيرة التعمير والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات.

وكرم العقيد الحثبور موظفات إدارة أمن المواصلات، مثمناً دورهن وجهودهن وواجباتهن المتعددة، وقدرتهن على التميز فيها، مؤكداً أن المرأة تعتبر رمزاً لقيم المحبة والتسامح، ونموذجاً للتضحية والصبر في مواجهة مختلف العقبات.