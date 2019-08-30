عزة سليمان: القيادة صاحبة الفضل الأول في تمكين النساء

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أكدت المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي أن فلسفة القيادة الرشيدة هي صاحبة الفضل الأول في الإنجازات الهائلة التي حققتها المرأة الإماراتية حتى الآن في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام، وفي مجال التمكين السياسي بشكل خاص.

ونوّهت عزة خلال محاضرة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أول من أمس بعنوان: «تمكين المرأة الإماراتية في العمل البرلماني»، بالدور الجوهري الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم دور الإماراتية وتمكينها من المشاركة الفعّالة في مجالات الحياة العامة كافة.

واستعرضت في محاضرتها مسيرة دولة الإمارات في تمكين المرأة، مؤكدة أن التمكين السياسي للمرأة الإماراتية بات حقيقة واقعة.

وقد عقدت هذه المحاضرة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام.

وشهدت المحاضرة توزيع الكتاب الجديد للأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي يحمل عنوان «المرأة والتنمية»، ويركز على معالجة أهم الإشكالات المرتبطة بقضايا المرأة ودورها التنموي، كما يناقش الكتاب أهمية دور المرأة في عملية التنمية والتحديات التي تواجه هذا الدور.