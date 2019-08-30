حميد النعيمي: «أبوظبي للفروسية» يعزز الهوية الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وحفظ وصون وتوثيق تراث الدولة الغني في مجال الصيد والفروسية.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، فعاليات الدورة الـ 17 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019 المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر حتى يوم غد السبت.

وتجوّل صاحب السمو حاكم عجمان في أرجاء المعرض وزار العديد من الأجنحة الوطنية المشاركة فيه، والتي تضم مجموعة بنادق الصيد والقنص والمسدسات، كما جال سموه في أجنحة عدد من الشركات العالمية والهيئات الثقافية، مشيداً سموه بجهود سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، في ترسيخ مفاهيم الصيد المستدام محلياً وعالمياً، والذي من شأنه إحداث التوازن البيئي بين عمليات الصيد والقنص والحفاظ على دورة حياة الطرائد البرية المختلفة.

رافق سموه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وكان في استقبال سموه ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وعدد من المسؤولين.

وتفقّد صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقوه مختلف أقسام وأجنحة المعرض المحلية المشاركة التي تعرض أحدث أسلحة الصيد، واستمع إلى شرح من المسؤولين عنها حول منتجات المعرض وما تقدمه من آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في الصيد والفروسية، وتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الصيد والفروسية.. مشيداً بمستوى تنظيم المعرض وبحجم المشاركات وبنوعية المعروضات، إذ يمثل المعرض فرصة لالتقاء المهتمين والمعنيين برياضتي الصيد والفروسية.

وأبدى سموه خلال جولته بين أروقة المعرض إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه هذا الحدث الدولي وبمحتويات الأجنحة التي تعرض مختلف مفردات التراث بشكل حي.. مؤكداً أهمية هذا المعرض التراثي الدولي الذي يعزز مفاهيم الحفاظ على التراث وينقله إلى الناشئة من أجل ربطهم بموروثهم وتقاليدهم العريقة.

جولة

كما زار الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان أمس معرض أبوظبي الدولي للصيد و الفروسية، وتجول بين أجنحة المعرض و اطلع على عدد من الجهات و الأجنحة المشاركة التي عرضت أحدث منتجات الصيد والفروسية ومنها جناح شركة كراكال الدولية. واستمع إلى شرح من حمد سالم العامري المدير العام للشركة حول أحدث منتجاتها من بنادق الصيد و القنص والمسدسات المعروضة.

وكشف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن بدء استلام الطلبات للمشاركة في «رحلة الهجن 2020»، بينما استلمت مبادرة «وثيقتي» مجموعة من الوثائق الأصلية التي تقدمت بها آمنة السيد عبد الله السيد عبد القادر الهاشمي، وتضم هذه الوثائق شهادات مدرسية تعود إلى الستينيات، وصوراً لمجموعة من الطالبات والمعلمات اللاتي كنّ معها في مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات.

الأرشيف الوطني

وتَلْقى منصة الأرشيف الوطني المشاركة في معرض الصيد والفروسية إقبالاً مميزاً من جمهور المعرض، وذلك لثرائه بالصور التاريخية التي توثق جوانب من أنشطة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتماماته بالصيد والفروسية، وبالتزامن مع عام التسامح فإن منصة الأرشيف الوطني تقدم فيلماً وثائقياً على شاشة كبيرة يقدم بعض مواقف الشيخ زايد، طيب الله ثراه.