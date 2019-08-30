خطة شاملة للسلامة المرورية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكملت شرطة أبوظبي جاهزيتها لعودة الطلاب إلى مدارسهم العام الدراسي الجديد 2019 -2020 وتنفيذ خطة شاملة للسلامة المرورية، ضمن الحملة المرورية الموحدة التي تنفذها وزارة الداخلية بعنوان: «عام دراسي آمن»، بهدف تعزيز الأمن والأمان والطمأنينة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. وهنأ العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية الطلاب بالعام الدراسي الجديد، وأن يكون بهمة وتميز، وأن يحفظهم من مخاطر الطريق، وأكد «أن شرطة أبوظبي من خلال إداراتها المختصة أكملت جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تكثيف الدوريات المرورية، خاصة في التقاطعات بالقرب من المدارس، وجاهزية مديرية الطوارئ والسلامة العامة ومركز القيادة والتحكم لتلقي البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة بما يسهم في تأمين أقصى سبل السلامة والأمان لهم».

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على توفير السلامة المرورية على الطرق مع بداية العام الدراسي، والتي تشهد كثافة في حركة السير والمرور، مؤكداً أن طلبة المدارس بمختلف شرائحهم العمرية يعتبرون عنصراً من عناصر التنمية البشرية التي يجب المحافظة عليها. ولفت العميد سهيل الخييلي إلى أهمية الالتزام بالتوقف الكامل عند فتح إشارة «قف» الجانبية للحافلة المدرسية، مشيراً إلى أنه سيتم مخالفة السائقين غير الملتزمين وتطبيق المادة «91» بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية، وتطبيق المادة رقم «90» من قانون السير والمرور، ومخالفة سائقي الحافلات المدرسية بالغرامة 500 درهم و6 نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة «قف» في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة.

وذكر أن قطاع العمليات المركزية أكمل جاهزيته بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني في تنفيذ خطة شاملة للتوعية المرورية، يتم من خلالها نشر رسائل توعية مرورية وبث أفلام توعية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.