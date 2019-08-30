حمدان بن راشد ومكتوم بن محمد يعزيان في وفاة سيف الغرير

المصدر: دبي - البيان

قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المرحوم بإذن الله تعالى سيف بن أحمد الغرير.

فقد قام سموهم صباح أمس بزيارة مجلس العزاء في منطقة الخوانيج في دبي وأعربوا لأنجال وذوي الفقيد عن صادق تعازيهم ومواساتهم في مصابهم الجلل، راجين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته - «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما قدم واجب العزاء الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.