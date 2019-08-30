«العربي المتحد» يمول مساكن المواطنين بـ 100%

المصدر: الشارقة - البيان

وقّع البنك العربي المتحد مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للاسكان، يقدم بموجبها حلول تمويل المنازل للمواطنين المستفيدين من برنامج «اليسر» إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل سكن جاهز مملوك للمؤسسة أو بناء وشراء سكن من السوق المحلي عن طريق البنوك والمصارف الشريكة للمؤسسة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حيث وقع عن البنك العربي المتحد الشيخ محمد النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي، فيما وقع عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي للمؤسسة. وبموجب المذكرة سيقدم البنك تمويلاً سكنياً بنسبة 100% من قيمة العقار، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً، ومعدلات ربح نوعية، وسيقدم البنك للمستفيدين نوعين من التسهيلات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتملك مسكن، حيث يوفر تمويلاً عقارياً يصل لغاية 750 ألف درهم ومن دون أرباح، بالإضافة إلى خيار تمويل آخر وفق سياسة التمويل ونسب الأرباح المعمول بها في البنك العربي المتحد.

مسؤولية تضامنية

وفي هذا الصدد قال الشيخ محمد النعيمي: «نؤمن في البنك العربي المتحد بأن خدمة الوطن والمواطن تعد مسؤولية تضامنية بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يدفعنا للعمل يداً بيد نحو تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، ومن هذا المنطلق ينبع حرصنا على توجيه كل جهودنا نحو الارتقاء بجودة حياة مواطني الدولة، وتأتي شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تأكيداً لالتزامنا الراسخ بتوفير حلول مبتكرة لتمويل المنازل للمواطنين، تماشياً مع رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في سبيل أن ينعم مواطنو الدولة بالسعادة ورغد العيش».

التزام

ومن جانبه قال سامي عبد الله قرقاش: «نرحب بالبنك العربي المتحد شريكاً في تمويل الإسكان بينما نستعد للكشف عن بدائل الإسكان في إطار برامج مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي تأتي جزءاً من التزامنا الدائم بتوفير منازل عالية الجودة لمواطني الدولة، ويأتي توقيعنا لهذه المذكرة في إطار حرصنا على تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، ولتسهيل الإجراءات للحصول على التمويلات الإسكانية المطلوبة عبر نافذة واحدة توفر الوقت والجهد على المتعاملين».

حلول

وأضاف سامي عبدالله قرقاش: «سنقدم من خلال شراكتنا مع البنك العربي المتحد فرصاً مثالية لآلاف المواطنين للحصول على حزمة من الحلول العملية المرتبطة ببناء المساكن بطريقة ميسّرة، والتي تأتي ضمن سعينا نحو تحقيق الاستقرار السكني وإسعاد المواطنين، تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير منظومة الإسكان الموجّه لأبناء الدولة، وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم». ومن جانبه قال أحمد أبو عيدة الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «نتطلع في البنك العربي المتحد دائماً لبناء مزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع العام، وإطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة، تهدف إلى تقديم حزمة من التسهيلات والخيارات المصرفية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على حد سواء».