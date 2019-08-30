شما بنت سلطان تبحث في إيطاليا حلول الاستدامة

المصدر: روما - وام

استضافت سفارة دولة الإمارات في إيطاليا الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، ومؤسِس كلّ من مؤسسة حلقة الأمل، والمجلس التنفيذي لتمكين المرأة، بصفتها ضيفة شرف للمشاركة في الاحتفالات التي أقامتها السفارة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك اعترافاً بجهودها المستمرة في مجال الاستدامة، والأعمال التنموية والإنسانية، وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل ومجالس الإدارة.

وبالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في إيطاليا، التقت الشيخة شما مع مجموعة من الخبراء العالميين المتخصصين في الاستدامة لبحث فرص التعاون المحتملة والحلول المقترحة وعدد من التحديات العالمية مثل المساواة بين الجنسين، والأعمال الإنسانية، والاستدامة البيئية، وريادة الأعمال الاجتماعية.

وخلال زيارتها، التقت الشيخة شما قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعقدت اجتماعاً مع فيرجينيا راجّي، أول امرأة تتولى منصب عمدة العاصمة الإيطالية روما.

وبصفتهما شخصيتين مهتمتين بالدفاع عن حقوق المرأة والممارسات المُراعية للبيئة، تحدثت الشيخة شما وراجّي عن قرار الأخيرة حظر المواد البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة في مدينة روما، كما تناولتا أيضاً موضوع السياسات التي تسعى السيدة راجّي لتطبيقها والتي ستؤدي إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وزارت الشيخة شما أيضاً مجموعة من الأطفال المرضى المقيمين في مستشفى الأطفال «بامبينو جيزو»، حيث قدم طاقم العامل موجزاً عن أهم التطورات الطبية التي شهدها المستشفى، لا سيما في أقسامه الخاصة بطب الكُلى، وطب الروماتيزم، والتليف الكيسي.

وقالت الشيخة شما خلال الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية: «يسعدني جداً أن أحتفل بيوم المرأة الإماراتية هنا في روما، وأنا متفائلة بالاتجاه الإيجابي لجهود تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم».

حضور

شملت قائمة الحضور الذين استضافتهم سفارة دولة الإمارات في إيطاليا بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، السيناتور روبيرتا بينوتّي وزيرة الدفاع السابقة ورئيسة جمعية الإمارات-إيطاليا، والسفيرة إليزابيتا بيلوني أمين عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ونيكولا لينر نائب مدير إدارة التدويل والترويج لمنظومة البلاد بوزارة الخارجية الإيطالية، والدكتورة ستيفانيا برويتّي عمدة مدينة أسيزي، ومونيكا ماجيوني الرئيس التنفيذي لشبكة القنوات التلفزيونية الرسمية راي كوم Rai Com، وفلافيا مارزانو عضو مجلس بلدية روما للابتكار والمدن الذكية والسياسات الجندرية، ومؤسسة شبكة ويستر.