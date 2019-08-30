«الخارجية» تختتم برامج تدريبية لدبلوماسيين أفارقة

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية باختتام عدد من البرامج التدريبية لـ 60 عضواً في السلك الدبلوماسي من جمهوريات جنوب السودان ومالي والغابون.

واستكمل الدبلوماسيون الأفارقة الستون متطلبات سلسلة من البرامج التدريبية في مجال الدبلوماسية جرى تنظيمها في مقر الأكاديمية في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري.

استهدفت البرامج التدريبية توفير تدريب دبلوماسي متخصص يعزز معرفة ومهارات المشاركين ويشكل منصّة لتبادل أفضل الممارسات القائمة في هذا المجال مع الدول الشريكة.

وتضمنت البرامج تزويد المتدربين بالمواد التعليمية التي تمكّنهم من تعزيز معارفهم في بيئة تعليمية نشطة وتفاعلية تجمع بين المحاضرات والتدريب العملي والمناقشات مع التركيز على التعلم التشاركي ونماذج التعليم القائمة على حل المشكلات والتعامل مع القضايا الدولية كافة.