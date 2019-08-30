سفير الدولة يلتقي لجنتي الأخوة الأردنية - الإماراتية

المصدر: عمان - وام

استقبل أحمد على محمد البلوشي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر السفارة المهندس سمير عبدالهادي، رئيس لجنة الأخوة بمجلس الأعيان الأردني، وعدداً من أعضاء اللجنة، وزيد الشوابكة رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - الإماراتية وعدداً من أعضاء اللجنة النيابية.

وجرى خلال اللقاءين مناقشة العديد من الأمور والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين، خاصة التعاون على صعيد العمل البرلماني والتشريعي، إلى جانب سبل تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الاستثمار والمشاريع التنموية من خلال سن واعتماد التشريعات الحديثة الملائمة لها، بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.

وأكد رئيسا وأعضاء لجنتي الأخوة بمجلسي الأعيان والنواب عمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وأشادا بالتعاون الكبير والتنسيق المستمر التي تحظى به اللجنتان من قبل سفارة الدولة بعمّان.

من جانبه ثمّن السفير البلوشي الدور المهم الذي تضطلع به لجنتا الأخوة في ما يتعلق بتعزيز وتوطيد مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في هذا الإطار، مؤكداً العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والتي تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.