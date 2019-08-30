تخريج 20 منتسباً في دورتين بمعهد تدريب شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العقيد محمد إبراهيم الزعابي مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة بالإنابة بحضور المقدم إبراهيم بن شكر رئيس قسم التدريب وعدد من الضباط تخريج 20 منتسباً في دورتي المعالجة والإبطال المتوسطة والسباحة والإنقاذ.

وأكد العقيد الزعابي أهمية الدورات التي تعقدها شرطة رأس الخيمة في تأهيل منتسبيها ورفع قدراتهم ومواكبتهم لكافة المستجدات بما يسهم في رفع مستوى الأمن والأمان وخدمة أفراد المجتمع والحفاظ على المكتسبات الوطنية، مشيراً إلى مشاركة 15 منتسباً في دورة المعالجة والإبطال المتوسطة و5 منتسبين في دورة السباحة والإنقاذ على مدار أسبوعين كاملين.ودعا الخريجين إلى الاستفادة من المهارات والعلوم التي تلقوها وتطبيقها على أرض الواقع من خلال ممارستهم لمهام ومسؤوليات عملهم اليومي.