تشريعات جديدة لتنظيم بناء المساكن الخاصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت دائرة التخطيط الحضري والبلديات، تشريعات لتنظيم بناء المساكن الخاصة في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى خفض تكاليف البناء لملاك الأراضي. وعملت الدائرة على صياغة التشريعات البناءة لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة بشكل يتماشى مع برنامج «غداً 21» للمسرعات التنموية الذي تتبناه حكومة أبوظبي.

وبالإضافة إلى كونها استجابة لملاحظات ومطالب أصحاب الأراضي الداعية إلى توفير تشريعات أكثر مرونة وفاعليّة كتقليل الحد الأدنى لمساحات بعض عناصر والأبعاد الداخلية ومرافق الفلل السكنية مثل غرف النوم والمطابخ وغرف الطعام والمجالس والمخازن ودورات المياه.

وتعفي التشريعات الجديدة ملاك الأراضي من بناء فراغ التوزيع الإلزامي سابقاً في التصاميم الجديدة، وكذلك عدم وجود حد أدنى لارتفاع السور على الواجهات المطلة على شارع، بالإضافة إلى تخفيض ارتفاع الأسوار الجانبية من ستة إلى أربعة أمتار. كما سمح التشريع الجديد بتلاصق الملاحق ذات الاستخدامات المختلفة وإمكانية بناء الملاحق على أسوار الواجهات المطلة على شارع مما يقلل من تكلفة البناء.