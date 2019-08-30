بدء الاختبار النهائي لأول رائدي فضاء إماراتيين

المصدر: دبي - البيان

بدأ الطاقمان الرئيسي والبديل في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية المقررة في الـ 25 من سبتمبر المقبل، والذي يتكون من هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وأوليج سكريبوشكا، وجيسيكا مير، الاختبار النهائي في مركز «يوري جاجارين» لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم في موسكو، ويتضمن في اليوم الأول محاكاة القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية «ISS»، ونظام الشحن الوظيفي «FGB»، ونظام إدارة البيانات؛ حيث من المتوقع استمرار الاختبارات والتدريبات اليوم على جهاز محاكاة مركبة «سويوز».

وفي الوقت ذاته، بدأ الطاقم البديل للمهمة والذي يتكون من رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، ورائدي الفضاء سيرغي ريزيكوف، وتوماس مارشبيرن، اختباراً استمر أكثر من 6 ساعات، على جهاز محاكاة المركبة الفضائية «سويوز» والتي ستقل طاقم المهمة إلى محطة الفضاء الدولية.

وتعتبر محطة الفضاء الدولية أضخم مختبر في الفضاء الخارجي، واستقبلت على مدار 20 عاماً أكثر من 230 رائداً من 18 دولة، وبوصول هزاع المنصوري إلى المحطة في سبتمبر المقبل، ستكون الإمارات الدولة الـ19 التي أرسلت رائد فضاء إلى المحطة.