محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

و بحث سموه و دولة عمران خان - خلال الاتصال الهاتفي - علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وتطرق سموه و رئيس وزراء باكستان إلى التطورات ومستجدات القضايا والملفات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.. وأكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي لإرساء ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.