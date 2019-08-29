محطات من تاريخ الإمارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد

المصدر: وام

شهد جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019 استقطاب زوار المعرض من خلال أركانه المبتكرة التي تستعرض محطات من تاريخ دولة الإمارات.

وقال عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي إن "اللجنة " تعمل ضمن استراتيجيتها الرامية لصون الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات والمحافظة عليه ونقله للأجيال المتعاقبة على تصميم مبادرات وفعاليات وبرامج تتناسب مع مختلف فئات المجتمع وتساهم في الترويج لإمارة أبوظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وأشار القبيسي إلى أن اللجنة ومن خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية قدمت لزوار المعرض من مواطنين ومقيمين وسائحين أركانا متنوعة تتحدث عن تاريخ الإمارات وموروثها الثقافي، وذلك من خلال مجسمات وأعمال حية وورش فنية تعليمية ولوحات تشكيلية، ومعرض صور يضم أكبر صورة رسم تعرض في المعرض للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، وهي من تنفيذ الفنان عبدالقادر السعدي.