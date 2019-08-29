مهلة الطعون بترشيحات «الوطني» تخلو من الاعتراضات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس انتهاء فترة التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث بينت أنه لم يتم تلقي أي طلب اعتراض على مرشحي القائمة الأولية لانتخابات المجلس خلال الفترة التي تم تحديدها لتلقي طلبات الاعتراض، وأعلنت اللجنة أنها تسلمت 3 طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحتين في إمارة دبي، في حين تم تسجيل انسحاب مرشح في إمارة أبوظبي منذ إعلان القائمة الأولية وحتى يوم أمس.

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين ستبدأ فترة الحملات الدعائية يوم 8 سبتمبر وتستمر على مدى 27 يوماً ولغاية 4 أكتوبر 2019، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الانسحاب للمرشحين هو 15 سبتمبر 2019.

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