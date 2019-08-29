«صالون قانوني» ضمن احتفالية وزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

احتفلت وزارة تنمية المجتمع بيوم المرأة الإماراتية، عبر مجموعة من الفعاليات النوعية الموجّهة لموظفات الوزارة وسيدات المجتمع، اشتملت على جلسات تثقيفية وورش عمل مبتكرة، تعكس الاهتمام بالمرأة تقديراً لمكانتها وأهمية دورها الوطني والتنموي، كما تحفّز على المشاركة المجتمعية في يوم يحمل دلالة رمزية احتفاءً بإنجازات المرأة وعطائها وإخلاصها في البيت والعمل، وتكريماً لجهودها وتحملها المسؤولية.وتضمنت قائمة فعاليات الوزارة الاحتفالية بيوم المرأة الإماراتية، «الصالون القانوني» الذي جاء بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، في مشاركة منها للفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة، والذي أقيم على مسرح الوزارة.

وشارك في فعالية «الصالون القانوني» الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والمحامية إيمان الرفاعي عضو جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وريما بن جرش رئيس لجنة حقوق المحامين بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وعواطف الهرمودي الخبيرة المصرفية ومدير عام بنك الإمارات الإسلامي.