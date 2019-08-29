%56 نسبة الموظفات في صندوق الزكاة

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفى صندوق الزكاة بيوم المرأة الإماراتية، وأكد عبد الله عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة أن المرأة الإماراتية تحظى بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل بدءاً من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971.

وأشار إلى أن نسبة عدد الموظفات في صندوق الزكاة بلغت 56% من إجمالي الموظفين، وقد ساهمت الموظفات في رفع نسبة السعادة الوظيفية لتبلغ 92%، وتحقيق الإيجابية في العمل لتبلغ 89%.

وقال: «إن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة الإمارات كان حريصاً على دعم المرأة وتمكينها كما أسهمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تعزيز حضور المرأة الإماراتية عبر دعم برامج تمكينها وإشراكها في برامج التنمية في مجالات الحياة العامة».