«الثقافة» تطلق جائزة عوشة السويدي للشعر النبطي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة جائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر النبطي وذلك تخليداً لإرث «فتاة العرب» الشعري وتكريماً لمكانتها وموهبتها الشعرية، وترسيخاً لدور المرأة الإماراتية وحضورها المؤثر على الساحة الثقافية والأدبية، فقد رفدت الشعر العربي والمحلي بقصائد معبرة بفعل ما تحمله من مفردات وصور لغوية بليغة.

يأتي إطلاق الجائزة بالتعاون مع خلف الحبتور رجل الأعمال وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، باعتبارها رمزاً إماراتياً مشرفاً وأيقونة لنساء الوطن.

وستتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإشراف على الجائزة السنوية وإدارتها بشكل كامل من قبل لجنة مختصة سيجري تشكيلها خلال مرحلة لاحقة.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» أضافت بصمتها المؤثرة على القصيدة الإماراتية.

قيمة كبيرة

وقالت: يسعدنا اليوم الإعلان عن جائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر النبطي وذلك تقديراً لسيرتها الأدبية، وإنجازاتها الثقافية الحافلة بالعطاء، وإنتاجها الشعري الذي أضاف قيمة كبيرة للمكتبة العربية. لقد كانت فتاة العرب قامة شعرية، ومثالاً مشرفاً للمرأة الإماراتية.

عظيمات

من جهته قال خلف الحبتور إن تاريخ الإمارات الحديث غني بسيدات عظيمات تركن أثراً تاريخياً في الشعر والثقافة والمجتمع الإماراتي ككل، معرباً عن فخره بالشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، كقامة أدبية ورمز كبير في الشعر النبطي، حيث تُثري قصائدها في الوطن والتاريخ والدين الذاكرة الإماراتية والخليجية.

ومن المتوقع الكشف عن شروط الجائزة ومعاييرها وفئاتها خلال المرحلة المقبلة.

وتعد الشاعرة «فتاة العرب» رائدة من رواد الشعر النبطي في الإمارات وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد اختار لها لقب «فتاة العرب» بعد تكريمها وتقليدها وسام إمارة الشعر في عالم الشعر الشعبي في عام 1989.