1500 مواطنة ينقذن أرواح المصابين والمرضى

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر تقرير رسمي لهيئة الصحة بدبي، جانب العطاء والبذل رفيع المستوى الذي تتسم به المرأة الإماراتية، وعمق الجانب الإنساني والخيري، الذي ترجمته مجموعة كبيرة من النساء الإماراتيات في التبرع بالدم، ممن بادرن بمنتهى الإيثار وعن طيب نفس لإنقاذ أرواح آلاف المصابين والمرضى في مختلف المستشفيات ممن توقفت حياتهم على نقطة دم.و

قال التقرير إن المرأة الإماراتية دائماً في مقدمة المتبرعين بالدم، وقد وصل عدد الإماراتيات المتبرعات بالدم خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب 1500 متبرعة، من بينهن أعداد كبيرة ممن يتبرعن بصورة متواصلة ومنتظمة، فيما وصل عدد وحدات الدم للمتبرعات الإماراتيات 1988 وحدة دم.

وأشار التقرير إلى أن أعمار المواطنات المتبرعات بالدم تراوحت بين 20 و62 سنة، وقد تبين من التقرير نفسه أن إماراتية تبلغ من العمر 62 عاماً تبرعت بالدم 31 مرة، ومواطنة أخرى في العمر نفسه 29 مرة، وتبرعت شابة إماراتية عمرها 20 سنة 9 مرات، إلى جانب مواطنات ضربن مثالاً يحتذى في هذا الجانب الإنساني.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية وضمن احتفاء هيئة الصحة بدبي، فقد اعتمد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي «ساعات سعادة» للموظفات المواطنات، تقديراً لدورهن البالغ في عمليات التطوير التي تشهدها الهيئة والقطاع الصحي في دبي.