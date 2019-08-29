إطلاق مبادرة تمكين الخدمات الصحية للمرأة

المصدر: دبي - البيان

أطلق فريق المسرعات الحكومية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «تمكين الخدمات الصحية للمرأة»، الهادفة إلى زيادة المراجعات والزيارات الطبية عند السيدات للمنشآت الصحية إلى 70% خلال أول 6 أسابيع من الولادة، وذلك ضمن تحديات مسرعات تمكين وريادة المرأة. وتأتي المبادرة في إطار تحقيق مستهدفات المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتضافر الجهود بين الاتحاد النسائي العام، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائـرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبمتابعة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.

وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن مبادرة «تمكين الخدمات الصحية للمرأة» تهدف إلى تمكين صحة المرأة، من خلال تعزيز البيانات الطبية للخدمات المقدمة في زيارات ما بعد الولادة في مختلف المنشآت الصحية المشاركة في التحدي، ممثلة بمستشفى توام، ومستشفى الرحبة في العاصمة أبوظبي، ومستشفى لطيفة للنساء والأطفال ومستشفى حتا في إمارة دبي، إضافة إلى مستشفى الفجيرة ومستشفى دبا الفجيرة في إمارة الفجيرة.